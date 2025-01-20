الأمين العام للأمم المتحدة: الأونروا حجر الزاوية في الاستجابة الإنسانية لغزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تشكل حجر الأساس في تقديم الاستجابة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وأوضح جوتيريش أن الأونروا تلعب دورًا حيويًا في توفير المساعدات الأساسية، من غذاء ودواء وخدمات صحية وتعليمية، للمتضررين في القطاع، مشددًا على ضرورة دعمها في هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وفي سياق آخر، شدد جوتيريش على ضرورة إزالة الذخائر غير المتفجرة من قطاع غزة، محذرًا من المخاطر الكبيرة التي تمثلها هذه الذخائر على المدنيين، خاصة الأطفال، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لهذه المهمة لضمان سلامة السكان.

كما أكد جوتيريش أن أي ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية سيكون انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. وعبّر عن قلقه البالغ من التوجهات الإسرائيلية في هذا الصدد، مطالبًا بضرورة احترام حقوق الفلسطينيين وقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل عادل وشامل للصراع في المنطقة.