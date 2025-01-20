"Moana 2" ينضم لنادي المليارية

يواصل الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة “Moana”، من بطولة أصوات النجوم دواين جونسون وأولي كارافالو، حصد إيرادات ضخمة بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل شهرين.

حقق الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة 445 مليون دولار محليًا و567 مليون دولار دوليًا، ليصل إجماليه إلى 1.009 مليار دولار عالميًا بعد ثمانية أسابيع من الإصدار. وبذلك، يصبح "Moana 2" هو الإصدار الثالث لشركة ديزني في عام 2024، الذي يتمكن من الانضمام إلى نادي المليارية بعد "Inside Out 2" و"Deadpool & Wolverine".

افتتح فيلم "Moana 2" في 28 نوفمبر وحقق رقمًا قياسيًا في شباك التذاكر في عيد الشكر بإيرادات بلغت 225 مليون دولار خلال فترة العطلة التي استمرت خمسة أيام، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي حققه فيلم "Frozen 2" لعام 2019 بإيرادات بلغت 125 مليون دولار.

وعلى الرغم من المراجعات النقدية المتباينة، استفاد الفيلم من الحديث الإيجابي بين رواد السينما وظل في المراكز الخمسة الأولى على المخططات المحلية لمدة سبع عطلات نهاية أسبوع متتالية. والآن في إطاره الثامن، احتل الفيلم المركز السادس بإيرادات بلغت 6.1 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع و8.4 مليون دولار خلال فترة عطلة مارتن لوثر كينج جونيور الممتدة. وفق موقع “فارايتي”.

تدور أحداث الفيلم حول (موانا) التي تُبحر إلى أوقيانوسيا بعد تلقيها رسالة من أقاربها في مغامرة ملحمية للبحار البعيدة المليئة بالمخاطر، وتواجه العديد من المواقف والعقبات التي لم تتعرض لها من قبل.