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الإثنين 20 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محاضرة فنية للحكام لتحليل مباريات الأسبوعين السابع والثامن

لجنة الحكام
لجنة الحكام
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عقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، اليوم الاثنين ، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة لمراجعة وتحليل بعض الحالات التحكيمية في مباريات الأسبوعين السابع والثامن من الدورى الممتاز،  بالإضافة إلى بعض الحالات بدورى القسم الثاني أ وكأس مصر بحضور 44 حكما ممن أداروا هذه المباريات .

المحاضرة استمرت 4 ساعات ، وشارك في المراجعة و الشرح والتحليل والمناقشات كل أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد بهدف تصحيح الأخطاء خاصة المتكررة،  وذلك للوصول بالحكام المصريين لأفضل حالة فنية وتقليل الأخطاء خلال المباريات المقبلة .

وتضم لجنة إدارة شئون التحكيم، الكابتن  وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج والكابتن هشام صلاح مصطفى،والكابتن فهيم عمر والكابتن جهاد جريشة.

لجنة الحكام محاضرة