محاضرة فنية للحكام لتحليل مباريات الأسبوعين السابع والثامن

عقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، اليوم الاثنين ، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة لمراجعة وتحليل بعض الحالات التحكيمية في مباريات الأسبوعين السابع والثامن من الدورى الممتاز، بالإضافة إلى بعض الحالات بدورى القسم الثاني أ وكأس مصر بحضور 44 حكما ممن أداروا هذه المباريات .

المحاضرة استمرت 4 ساعات ، وشارك في المراجعة و الشرح والتحليل والمناقشات كل أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد بهدف تصحيح الأخطاء خاصة المتكررة، وذلك للوصول بالحكام المصريين لأفضل حالة فنية وتقليل الأخطاء خلال المباريات المقبلة .

وتضم لجنة إدارة شئون التحكيم، الكابتن وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج والكابتن هشام صلاح مصطفى،والكابتن فهيم عمر والكابتن جهاد جريشة.