اجتماع توجيهي لفرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية لمتابعة جودة الخدمات الصحية وتعزيز الأداء

عقد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية الاجتماع التوجيهي الدوري بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة للجراحات الدقيقة والمتخصصة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل. ترأس الاجتماع الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة، بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين كفاءة الأداء لضمان تقديم رعاية طبية متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

كما تم خلال الاجتماع تشكيل فرق عمل من الإدارات الفنية بالفرع لتنفيذ جولات ميدانية تشمل عددًا من المنشآت الصحية بالمنطقة، مثل مراكز طب الأسرة بـ”أبو طفيلة، الرياح، الكيلو 11، الروضة”، بالإضافة إلى مستشفى الطوارئ بأبو خليفة. وتهدف الجولات إلى تقييم سير العمل، متابعة الخدمات الطبية المقدمة، أعمال الصيانة، خدمات الأمن، الموارد البشرية، المطالبات، وملفات النفايات الطبية.

وأكد فريق القيادة بالاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بسياسات الجودة، تطبيق معايير الحوكمة الإكلينيكية، ومكافحة العدوى لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في تقديم الخدمات الصحية.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للهيئة لتعزيز استدامة التحسينات في الخدمات الصحية، وضمان تنفيذ أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية ودعم رؤية مصر الصحية المستقبلية.