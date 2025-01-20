خطاب: عدد المفرج عنهم والمتمثل فى 4466 فردا فى حد ذاته فرحة عارمة

أشادت السفيرة مشيرة خطاب ، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان خلال الجلسة الثانية من حفل انتهاء برنامج التعاون المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز الحقوق الإنجابية في مصر ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير بالعفو عن باقي مدة العقوبة 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية رئيس الجمهورية.

وأكدت "خطاب "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن هذا القرار هو أفضل احتفال بذكرى ثورة 25 يناير، ويعتبر احتفال خاص للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشددة على أن عدد المفرج عنهم والمتمثل فى 4466 فرد فى حد ذاته فرحة عارمة، فاليوم هناك 4466 أسرة تحتفل ويحتفل معها الجميع.

والجدير بالذكر، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، امين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.