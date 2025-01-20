الأمم المتحدة تشيد بدور مصر وقطر وأمريكا لوقف إطلاق النار في غزة

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي تصريح له، أكد جوتيريش أن هذا الاتفاق يُعد خطوة هامة نحو تهدئة الوضع في المنطقة.

وأضاف جوتيريش أنه في اليوم السابق للحديث، دخلت أكثر من 630 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بينها أكثر من 300 شاحنة وصلت إلى شمال القطاع، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي في تقديم الدعم للمحتاجين.

ودعا جوتيريش طرفي النزاع في غزة إلى ضمان أن يصبح وقف إطلاق النار دائمًا، وأن يؤدي إلى سلام دائم يضمن استقرار المنطقة.

كما حث على إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة لمنع نهب المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع.

وفي ختام تصريحاته، شدد جوتيريش على أهمية السماح بإدخال كافة المساعدات الطبية بحرية تامة إلى غزة من أجل إنقاذ المرضى والجرحى، مشيرًا إلى أن هذا أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح في هذه الفترة الحرجة.