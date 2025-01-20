حزب الله: انتصار الفلسطينيين هو ثمرة صمودهم الأسطوري وجهود مقاومتهم الباسلة

أصدر حزب الله بيانًا أشاد فيه باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم بفرض شروط المقاومة، معتبرًا أنه انتصار سياسي يضاف إلى الإنجاز العسكري الذي تحقق على الأرض.

وأكد الحزب أن هذا الانتصار يعكس قوة صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

في هذا السياق، أكد الحزب في بيانه: "نبارك للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة هذا الانتصار الكبير، الذي جاء تتويجًا لصمودهم الأسطوري أمام آلة الحرب الإسرائيلية. إن هذا النصر هو نتيجة لإرادة الشعب الفلسطيني التي لا تلين في مواجهة الاحتلال."

وأضاف البيان أن "الانتصار التاريخي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد القادر على ردع الاحتلال ودحر مخططاته. إن انتصار المقاومة في هذا الصراع هو شهادة على قوة الحق وعظمة التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وكل من وقف إلى جانبه."

واختتم حزب الله بيانه بالتأكيد على استمرار دعمه الكامل لفلسطين وشعبها في سعيهم لتحقيق حقوقهم المشروعة، مشددًا على أن المقاومة ستظل حاضرة في الدفاع عن أرض فلسطين والمقدسات الإسلامية.