ثنائي المصري في التشكيل المثالي للجولة السادسة للكونفدرالية

تواجد ثنائي الفريق المصري البورسعيدي ، ضمن التشكيل المثالي للجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حيث تواجد ثنائي المصري فخر الدين بن يوسف وكريم بامبو، ضمن التشكيل المثالي.

وكان قد استطاع الفريق المصري البورسعيدي الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 3 - 1 بالمباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان قد تصدر المجموعة الاول بالكونفدرالية، فرق سيمبا التنزاني وشباب قسنطينة الجزائري ، وفي المجموعة الثانية نهضة بركان المغربي وستيلينبوش الجنوب أفريقي .

اما عن المجموعة الثالثة فقد تصدر فريق أندية اتحاد العاصمة الجزائري وأسيك الإيفواري .

واخيرا تصدر في المجموعة الرابعة أندية الزمالك والمصري .



وجاء التشكيل المثالي للجولة السادسة بالكونفدرالية كالاتي :