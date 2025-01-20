ياسر عزت: «بدوي» في «برغم القانون» رحلة الانتقام وكواليس عمل درامي متكامل

أعرب الفنان ياسر عزت، عن سعادته بنجاح مسلسل «برغم القانون»، الذي عرض مؤخرا، والعمل من تأليف ريمون مقار ونجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.

وقال ياسر عزت في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إن شخصية «بدوي»، كما ظهرت للجمهور، ارتبطت بدور «أكرم» الذي قدمه الأستاذ محمد القس، حيث ربطتهما علاقة في العمل غير المشروع قبل أن يُسجن «بدوي»، وبعد خروجه من السجن، حاول «بدوي» ابتزاز «أكرم» وأخذ حقه المتفق عليه كنوع من الانتقام، حيث كان «أكرم» هو السبب الرئيسي في سجنه، لذلك تعد شخصية «بدوي» من الشخصيات التي أحببت تجسيدها، ولم أرى فيها مجرما بالفطرة، بل رجلا انزلق في طريق الإجرام بسبب طمعه وحبه للمال، فالطمع كان العامل الأساسي الذي دفعه لذلك، ومن خلال هذه الرؤية قدمت الشخصية، والحمد لله أن الجمهور تفاعل معها وأشاد بها وبالمسلسل بشكل عام.

وتابع الفنان ياسر عزت: أما بالنسبة لكواليس العمل، فأنا أحيي الفنانة إيمان العاصي على نجاح المسلسل والدور المميز الذي قدمته، فأغلب مشاهدي تركزت مع الفنانين محمد القس وإيهاب فهمي، والعلاقة بيني وبين الفنان إيهاب فهمي وطيدة منذ وقت طويل، بينما هذا أول عمل جمعني بالفنان محمد القس، فقد ساد جو من الألفة والأخوة والمودة في كواليس المسلسل، حيث تعاون الجميع من أجل تقديم العمل بأفضل صورة، مما جذب المشاهدين من أول حلقة، تجلى ذلك بوضوح من الشخصيات المتنوعة التي قدمها الفنانون مثل إيمان العاصي، محمد القس، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، رحاب الجمل، فرح يوسف، وليد فواز، هاني عادل وغيرهم، هذا النجاح تحقق أيضا بفضل الإنتاج المتميز من الأستاذ ريمون مقار والأستاذ شادي مقار، مما جعل «برغم القانون» عملا دراميا متكاملا نال إعجاب المشاهدين في مصر والعالم العربي.

مسلسل «برغم القانون» من بطولة الفنانين: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، محمد محمود عبدالعزيز، إيهاب فهمي، وليد فواز، رحاب الجمل، فرح يوسف، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، جوري بكر، عايدة رياض، صبري عبدالمنعم، عابد عنابي، لبنى ونس، هاني إبراهيم، والطفلين سليم يوسف وريما مصطفى، وآخرون.