الأهلي يستعرض ذكريات الراحل ميمى الشربينى: إرث سيبقى إلى الأبد

استعرض النادى الأهلى ذكريات الراحل ميمى الشربينى لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمعلق الرياضي، والذي وافته المنية اليوم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة صور للراحل ميمي الشربيني خلال فترة لعبه في صفوف الأهلي، وعلق عليها: محمد عبد اللطيف الشربيني.. إرث سيبقى إلى الأبد.



وفاة ميمي الشربيني

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير اليوم الإثنين، وفاة ميمي الشربيني لاعب النادي الأهلي السابق والمعلق الشهير بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز الـ88 عاما.

وكتب شوبير، عبر حسابه على منصة إكس، قائلا: ورحل أيقونة التعليق العظيم ميمي الشربينى إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو ميمي الشربيني؟

ميمى الشربينى من مواليد 26 يوليو 1937، بدأ مشواره مع الكرة فى النادى المصرى القاهرى، ولفتت موهبته أنظار الكبيرين الأهلى والزمالك، وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلى جعله يرفض هذا العرض، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخى عبده البقال فى تحقيق حلمه بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل.