زيارة ميدانية لمركز السبع بنات.. خطوة جديدة نحو خدمات صحية أفضل بالإسماعيلية

نفذ فريق الإشراف بهيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية جولة تفقدية بمركز طب الأسرة بالسبع بنات. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات ميدانية تهدف إلى تقييم سير العمل وضمان الالتزام بمعايير الجودة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ،شملت الجولة تفقد عيادات طب الأسرة، تنظيم الأسرة، وعيادات الأسنان، إلى جانب مراجعة الخدمات المقدمة بالمركز. وركز الفريق على تقييم تنظيم العمل وفاعلية الإجراءات المعمول بها لتقديم خدمات صحية متميزة للمترددين على المركز.

وأكد فريق الإشراف، خلال الجولة، على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية لدعم مستوى الخدمات الصحية وإزالة أي عقبات تواجه المواطنين.

وشدد الفريق على أهمية الالتزام بالسياسات المعتمدة، خاصة معايير مكافحة العدوى، الحوكمة، والخدمات التمريضية. وتم التأكيد على تحسين بيئة العمل داخل المركز، بما يساهم في خلق بيئة صحية مريحة للمرضى والعاملين على حد سواء.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية وتعزيز رضا المواطنين، بما يدعم الثقة في نظام التأمين الصحي الشامل كركيزة أساسية لتحقيق مستقبل صحي أفضل.