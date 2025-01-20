إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز تجربة المريض والابتكار في الرعاية الصحية بالإسماعيلية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية برنامجًا تدريبيًا جديدًا لتعزيز إدارة تجربة المريض والابتكار في تقديم الخدمات الصحية، وذلك بالتعاون مع شركة “شمسية” الناشئة المتخصصة في حلول الرعاية الصحية المجتمعية، وبالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وشهد فرع الهيئة بالإسماعيلية انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تحسين تجربة المنتفعين من خلال تقييم الأدوات والتحديات الحالية، وتوفير الدعم الفني والاستشاري، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وطرح حلول مبتكرة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

واستهدف البرنامج مسؤولي رضا المنتفعين في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، حيث تناول عدة محاور رئيسية، من بينها إدارة تجربة المريض، قياس وتطوير تجربة المرضى، الابتكار في الخدمات الصحية، أدوات اتخاذ القرار، وإدارة الأزمات بشكل فعال، إلى جانب أدوات دمج وإشراك المنتفعين.

شهد التدريب حضور الدكتور أحمد دنقل، مدير الإدارة العامة لرضا المنتفعين، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتورة شيماء عبد العال، المشرف العام على التقارير الفنية ومؤشرات الأداء ومدير مشروع الابتكار في الخدمات الصحية، والدكتورة هدير عبد المحسن، مدير إدارة رضا المنتفعين بالفرع.

وأكد الحاضرون أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر لتطوير قطاع الرعاية الصحية، من خلال تقديم خدمات صحية مبتكرة ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.

تم تنسيق البرنامج التدريبي بواسطة فريق إدارة التدريب بفرع الهيئة بالإسماعيلية، في إطار الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز رضا المرضى.