حملة موسعة لإزالة أماكن النباشين بالإسماعيلية

نفذت محافظة الإسماعيلية، حملة موسعة لإزالة أماكن النباشين وتحرير الشوارع من الإشغالات التي تعيق حركة المرور والمشاة على الأرصفة. جاءت الحملة بهدف القضاء على ظاهرة النباشين الذين يتجمعون بجوار صناديق القمامة، وما يترتب على ذلك من ترويع للمواطنين وتكدس للقمامة والمخلفات في الطرق العامة.

تعاونت إدارة تنظيم المخلفات بالمحافظة مع إدارة البيئة، الوحدة المحلية لحي ثانٍ، الوحدة المحلية لحي ثالث، وشرطة المسطحات المائية في تنفيذ الحملة اليوم الإثنين، حيث تم المرور على عدة مناطق بحي ثانٍ وثالث، مثل ميدان إندونيسيا، الشارع البحري، شارع السكة الحديد (منطقة السلم الأزرق)، بجوار نادي الكهرباء، وخلف الحملة الميكانيكية. أسفرت الحملة عن ضبط عدد من النباشين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكدت المهندسة أميمة حفني محمد، مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، استمرار الحملات لرفع أوكار النباشين من جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى أن الوحدات المحلية تقوم برفع المخلفات والآثار الناجمة عنهم وفقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.