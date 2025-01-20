قرار ضد عاطل انتحل صفة شرطة للنصب على المواطنين في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل بتهمة انتحال صفة شرطي للنصب على المواطنين بمدينة نصر 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق، مقيم بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات له بإحدى شركات الكهرباء بأسلوب "انتحال الصفة".

نصب على المواطنين بمدينة نصر

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.