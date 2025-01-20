محافظ قنا يؤكد علي عقد لقاءات جماهيرية لحل المشكلات وتعزيز التواصل مع المواطنين

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حرصه على المتابعة الدورية لمتطلبات المواطنين الأساسية، مشددًا على التزامه بالعمل الجاد لحل المشكلات بما يتناسب مع طبيعة كل قضية، وخاصة تلك ذات الطابع الإنساني التي تتمتع بالمصداقية والواقعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المستدام مع المواطنين لتعزيز روح المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي عقده محافظ قنا، صباح اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ قنا، إلى طلبات ومشكلات المواطنين القادمين من مختلف مراكز المحافظة وقراها، و تم مناقشة وفحص 150 طلبًا شملت مجالات الصحة، والتعليم، وتشغيل الشباب، والتضامن الاجتماعي، وتنظيم المواقف، ومشكلات تتعلق بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، واسترداد أملاك الدولة.

ومن جانبه شدد محافظ قنا، خلال اللقاء على أهمية عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين والاستماع إليهم، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، مشيرا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتبني حلول مبتكرة وعملية تتناسب مع احتياجات المواطنين، بعيدًا عن النهج التقليدي.

وفي ختام اللقاء، تم حل بعض المشكلات على الفور، بينما تم إحالة البعض الآخر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية وفقًا لطبيعة كل مشكلة وما تتطلبه من حلول.