" لا تقربيه ولو كان آخر رجال العالم".. رواية للكاتبة الفلسطينية وجدان شتيوي

الإثنين 20/يناير/2025 - 06:19 م

صدرت عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع رواية "لا تقربيه ولو كان آخر رجال العالم" للكاتبة الفلسطينية وجدان شتيوي، والتي تشارك ضمن إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، والتي كانت ضمن الروايات الفائزة بمسابقة ببلومانيا للرواية العربيّة.

وفق الناشر، الرواية اجتماعية واقعيّة مستوحاة من أحداث حقيقية تناولت مرحلة المراهقة بعمق، وما تحمله من تناقضات، إضافة لقضايا الزّواج والطّلاق، والتّعدّد، والاختيارات الخاطئة للإنسان في علاقاته الاجتماعيّة، مع حضور قضايا الوطن الجريح وما يؤرّقه بين خلجات الصّفحات.



ومن صفحاتها نقرأ: "أصعب ما يمكن أن يمرّ به الإنسان أن يضطرّ لشرح شيء لا يمكنه شرحه لنفسه.

أن يتوه عن ذاته وتلبسه روح أخرى لا تشبهه، وما أن يعود لصوابه حتى يجد نفسه في دوّامة، منفيًّا مبعدًا عن أحلامه، وروحه القديمة، كأنّ سنوات من ربيع عمره كانت أشبه ما يكون بحلم يقظة، بل بكابوس مزعج، فإن أقسى سجن قد يمر الإنسان به سجن روحه داخل جدران الماضي والندم، والتخبّط في الحياة دون تخطيط وتفكير".