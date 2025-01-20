أطعمة يجب تجنبها لدعم صحة الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو اضطراب شائع في الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على التوازن الهرموني وصحة الجسم بشكل عام، وعادةً ما يتطلب العلاج تناول الأدوية، لكن إلى جانب الأدوية، يعد النظام الغذائي عاملًا رئيسيًا في تحسين وظائف الغدة الدرقية ودعم الصحة العامة، فهناك بعض الأطعمة التي تؤثر سلبًا على امتصاص الأدوية أو تساهم في إعاقة عمل الغدة الدرقية، ولذلك من المهم تجنب تناول بعض الأطعمة لضمان تحسين صحة الغدة وتحقيق توازن هرموني سليم، فيما يلي أبرز الأطعمة التي يجب تجنبها وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".

1- فول الصويا ومنتجات الصويا

يعتبر فول الصويا من الأطعمة التي تحتوي على مركبات تعرف باسم "أيزوفلافونات"، وهي مركبات قد تعيق إنتاج هرمون الغدة الدرقية أو تؤثر على امتصاصه بشكل فعال، ومنها التوفو وحليب الصويا وبروتين الصويا، لذلك، يُنصح بتجنب الإفراط في تناول هذه المنتجات لضمان تحسين صحة الغدة الدرقية وتعزيز وظائفها بشكل صحيح.

2- المشروبات المحتوية على الكافيين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية قد تؤثر سلبًا على امتصاص أدوية الغدة الدرقية، فمن المعروف أن الكافيين يتداخل مع قدرة الجسم على امتصاص الدواء بشكل صحيح، لذا يُنصح بالانتظار لمدة 30-60 دقيقة بعد تناول أدوية الغدة الدرقية قبل شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لضمان أقصى استفادة من الدواء.

3- الأطعمة الدهنية

الأطعمة المقلية واللحوم الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم قد تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص أدوية الغدة الدرقية، كما تساهم في زيادة الوزن، وهو ما يعد مشكلة شائعة بين مرضى قصور الغدة الدرقية، ولتجنب ذلك، يفضل تقليل تناول الدهون في النظام الغذائي، مما يساعد على تحسين امتصاص الأدوية ودعم صحة الغدة.

4- الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة تحتوي غالبًا على مستويات عالية من الصوديوم، مثل رقائق البطاطس والحساء المعلب والوجبات المجمدة، وتعمل زيادة مستوى الصوديوم في الجسم إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو من المشاكل التي يعاني منها العديد من مرضى قصور الغدة الدرقية، ولذلك من الأفضل استبدال هذه الأطعمة بخيارات منخفضة الصوديوم، مما يسهم في الحفاظ على صحة القلب والشرايين ويجنب المشاكل الصحية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

5- الجلوتين

الجلوتين هو بروتين يوجد في القمح والشعير والجاودار، ويتسبب في مشاكل صحية لمرضى الغدة الدرقية الذين يعانون من أمراض مناعية ذاتية مثل التهاب الغدة الدرقية، لذلك فإن اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين قد يساعد في تقليل الأعراض ودعم الغدة الدرقية، كما يساهم التخلص من الجلوتين في تقليل الالتهابات وتحسين الصحة العامة.