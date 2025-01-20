ننشر أماكن ومواعيد عمل عيادات علاج السمنة بدمياط

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط عن افتتاح عيادات متخصصة لعلاج السمنة بدمياط، ضمن جهود تحسين الخدمات الصحية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.



وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتحسين الخدمات الصحية المقدمة بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وتحسين الصحة العامة للمجتمع بالقضاء على السمنة للحد من المضاعفات الصحية المترتبة عليها وكذلك خفض نسبة الوفيات بسبب السمنة تم افتتاح عدد ٧ عيادات لتقديم خدمات القضاء على السمنة بالمحافظة بالمراكز الصحية والوحدات التالية مركز صحة أسرة ثان بدمياط و مركز طب أسرة السنانية بدمياط والمركز الطبي العام بدمياط الجديدة ومركز طب أسرة كفر سعد و مركز طب أسرة تفتيش السرو بفارسكور و مركز طب أسرة سيف الدين بالزرقا ووحدة طب أسرة البساتين بكفر البطيخ وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٤ حيث شهدت العيادات إقبالا من المنتفعين بيوم عملها الأول علما بأن مواعيد عمل العيادات يوميا في أوقات العمل الصباحية عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية .

قام وكيل وزارة الصحة في دمياط بالمرور على مستشفى فارسكور المركزى لمتابعة مستجدات اعمال الاحلال و التجديد بالمستشفى ضمن المتابعات الميدانية المستمرة للدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط لمراكز تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة.

وزار الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط لمستشفى فارسكور المركزى، تفقد سيادته اقسام الطوارئ و الحضانات وعدد من الاقسام الداخلية بالمستشفى ، كما تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى و توافر الاكسجين .

تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط الانتهاء من اعمال رفع كفاءة مبنى قسم الحميات و كذلك اخر مستجدات أعمال إنشاء مبنى المستشفى الجارى تنفيذه حاليا و المسند مركزيا من وزارة الصحة للانشاء طبقا لأحدث معايير منظومة التأمين الصحي الشامل و ذلك بعد الموافقة على زيادة ارتفاع مبنى المستشفى لاضافة دور جديد يسمح بزيادة عدد العيادات و العنابر و اتاحة المزيد من الخدمات الصحية للمرضى .

