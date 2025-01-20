مجلس الريشة الطائرة يزور اللجنة البارالمبية لبحث سبل التعاون

حرص مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة النائبة هادية حسني على زيارة مقر اللجنة البارالمبية لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.

والتقى مسؤولو اتحاد الريشة مع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية والذي رحب بالتعاون مع اتحاد اللعبة لاسيما أن الاتحاد مقبل على تنظيم النسخة الثانية من بطولة مصر الدولية البارالمبية والمقرر إقامتها على صالتي 2 و4 باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 20 دولة.

وأعربت النائبة هادية حسني عن سعادتها بهذه الزيارة مشيرة إلى أنها ستعزز من فرص التعاون المشترك لدعم رياضة ذوي الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم بشكل كامل في ظل الدعم الكبير من قبل مسؤولي اللجنة البارالمبية المصرية.

فيما أكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنة ستقدم كل أشكال الدعم للاتحاد بهدف مساعدته في تأهيل أكبر عدد من اللاعبين للألعاب البارالمبية المقبلة المقرر إقامتها صيف 2028 بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لاسيما أن اتحاد الريشة الطائرة يمتلك لاعبين مميزين ويأتي على رأسهم ياسمينا عيسى وشيماء سامي.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من أوجه التعاون بين مسؤولي اللجنة البارالمبية واتحاد الريشة الطائرة بهدف تعزيز فرص أصحاب الإعاقة في الحصول على فرصهم والمشاركة في البطولات الدولية والتأهيلية بشكل أكبر.

والتقط الحاضرون صورة تذكارية أمام مقر اللجنة البارالمبية بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية والمهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة، والنائبة هادية حسني رئيس اتحاد الريشة وكلًا من: "شهاب يحيى - كريم شديد - منة الله طناني - أحمد مجدي الدكروري"، إضافة إلى وفد الاتحاد الدولي والمكون من: "جون شيرير مدير تطوير القارات بالاتحاد الدولي وجعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي والدكتور أحمد رضا مدير التطوير بالاتحاد الأفريقي".