دينية الشيوخ توافق على اقتراح بتطوير مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد وتطوير مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري، والمقدم من النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك خلال اللجنة بحضور الحكومة ممثلة في ممثلين لوزارات السياحة والآثار و الأوقاف و التخطيط .

واستعرض النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الاقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد وتطوير مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري و الموجه لكلاَ من.. الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ووزير السياحة والآثار .

و قال النائب عمرو عزت حجاج يتكون المسجد من مستطيل يتوسطه مربع مكشوف تحيط به الأروقة من جميع الجهات ويحتوى كل رواق على صف واحد من البوائك المكونة من عقود مدببة ممتدة عددها خمسة تقوم على أربعة أعمدة رخامية ، وتابع " أما رواق القبلة فيحتوى على ثلاث بوائك. ويغطى المسجد سقف خشبى مكون من (خراطيم) ومربوعات مزخرف برسوم زيتية.

وقال إن مسجد عبد الرحمن كتخدا مغلق للترميم منذ عام 2008، وتسلمته شركة المقاولون العرب لعمل الترميم بتاريخ 12 مارس 2023، وتوقف العمل في 10 سبتمبر 2023.

