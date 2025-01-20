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الإثنين 20 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط سائق ميكروباص تعدى على سيدة بالقاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدي على سيدة بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي  يتضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدي على سيدة بالسب وإشهار سلاح أبيض بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة القسم) .. وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين إحدى السيدات من مستقلي السيارة قيادته لخلاف على الأجرة "وتبين عدم حمله ثمة تراخيص".  
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

التواصل الاجتماعي بالقاهرة ميكروباص