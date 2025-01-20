رئيس جامعة قناة السويس يُشارك في إجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات لمناقشة دعم جرحى غزة

شارك الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في الإجتماع الذي ترأسه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمُنعقد بجامعة العريش اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025.

تناول الإجتماع مناقشة الخطة التنفيذية لتقديم الرعاية الطبية والصحية لجرحى ومصابي قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الراهنة.

حضر الإجتماع عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من بينهم الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الإجتماع ـ أكد الدكتور أيمن عاشور على الجاهزية الكاملة للمستشفيات الجامعية لاستقبال الحالات الطارئة القادمة من قطاع غزة بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، مع تجهيز أسرّة كافية وغرف عمليات بأحدث المعدات الطبية.

شدد الوزير على أهمية التنسيق بين جميع الجهات لتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية، إلى جانب توفير الكوادر الطبية المؤهلة والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

ورافق الدكتور ناصر مندور خلال الاجتماع الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس.

وبدوره ، أشار الدكتور ناصر مندور ، إلى أن الاجتماع جاء لوضع خطة تنفيذية شاملة تضمن استمرارية تقديم الدعم الطبي على مدار الساعة، مع التركيز على تنظيم العمل بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة لضمان استيعاب الحالات القادمة من غزة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة بكفاءة عالية.