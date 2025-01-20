الكرة النسائية.. مدربة سيتي كلوب تعلن اعتذارها عن منصبها بعد خسارة سيراميكا

اعلنت اية عبد الهادي، المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي سيتي كلوب، اعتذارها عن استمرارها في منصبها في قطاع كرة القدم النسائية بالنادي.

وأضافت المدير الفني لسيتي كلوب من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، "اعتذار عن استمراري كمدير فني لقطاع كرة القدم النسائية بنادي سيتي كلوب بشكر مجلس ادارة النادي و قطاع كرة القدم واتمني للنادي التوفيق والنجاح في الفترة القادمة".

في سياق آخر، واصل الفريق الأول الكرة النسائية بنادي سيراميكا كليوباترا تصدره لقمة ترتيب القسم الثالث في الدوري المصري الممتاز، لكرة القدم النسائية.

حيث استطاع فريق سيراميكا الفوز على نظيره سيتى كلوب بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة .

أحرزت الأهداف كلا من "مريم عادل – حبيبة ناصر – هاجر أحمد".

ويسعى الفريق حاليا لاستكمال تدريباته للحفاظ على المستوى الذي وصلت له اللاعبات