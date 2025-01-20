المصري يترقب منافسه بربع نهائي كأس الكونفدرالية

ينتظر النادي المصري البورسعيدي، الفريق الذي سيواجهه بعد صعوده لربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويترقب المصري مواجهة فريق من الثلاثة المتصدرين وهم "سيمبا التنزاني أو نهضة بركان المغربي أو اتحاد العاصمة الجزائري".

فقد تصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى ونهضة بركان المغربي تصدر المجموعة الثانية وأخيرا اتحاد العاصمة متصدر للمجموعة الثالثة.

وسيتم حسم الفريق المنافس للنادي المصري، من خلال القرعة وذلك لحسم الفريق الذي سيواجهه النادي البورسعيدي في دور الثمانية، بعد حسم تأهله لهذا الدور عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان قد حسم المصري في آخر مباراة له اللقاء الذي جمعه بنظيره فريق بلاك بولز، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

واستطاع المصري خلال الدقيقة ٢٢ أحراز هدفه الأول بأقدام اللاعب فخر الدين بن يوسف، ليضيف هدفه الثاني في الدقيقة ٤٢، وهدفه الثالث والهاتريك في الدقيقة 45.

لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري، ليقم بعدها فريق بلاك بولز في الدقيقة ٥٨ بتسجيل اللاعب روم الهدف الأول لصالح بلاك بولز.

وقد رفع البورسعيدي، رصيده إلى 9 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.