البيت الأبيض: سنعلن حالة الطوارئ القصوى على الحدود وإرسال المزيد من القوات العسكرية

أكد المتحدثة باسم البيت الأبيض في إدارة ترامب، أن الإدارة الأمريكية ستعلن حالة الطوارئ القصوى على الحدود وترامب سيرسل المزيد من القوات العسكرية لتأمينها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر المتحدثة باسم البيت الأبيض في إدارة ترامب، أنّ الرئيس المنتخب سيصنف عصابات المخدرات كجماعات إرهابية دولية، مشيرًا، إلى أن ترامب سيعلق توطين اللاجئين لمدة 4 أشهر على الأقل.