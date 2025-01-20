محافظ الجيزة يوجه بتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين المنتفعين بالتأمين الصحي

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في زيارة مفاجئة، سير العمل بعيادة الهرم الشاملة التابعة لفرع هيئة التأمين الصحي للجيزة وشمال الصعيد، وذلك للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ، خلال جولته، انتظام العمل بأقسام العظام والباطنة والأمراض التنفسية والمخ والقلب والصيدلية، مشيرًا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من أطقم العمل داخل الفرع والتعامل مع قطاع عريض من المواطنين، مؤكدًا على تكثيف العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يحقق رضاء المواطنين.

واطلع المحافظ، على تواجد أطقم العمل الإدارية والأطباء وانتظام إجراء الفحوصات اللازمة للمترددين على الأقسام المختلفة داخل الفرع.

واستمع المحافظ، خلال جولته لعدد من شكاوى المتواجدين داخل مقر التأمين الصحي، موجهًا مدير الفرع بسرعة التعامل مع كافة شكاوى المواطنين وحلها على الفور ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وعقب جولته التفقدية، عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً بديوان عام المحافظة مع الدكتورة نوران السباعى رئيس فرع هيئة التأمين الصحى بالجيزة وشمال الصعيد، لبحث تعزيز آليات العمل ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين من المنتفعين بخدمات الفرع والبالغ عددهم 6 ملايين مواطن.

وبحث محافظ الجيزة مع رئيس فرع الجيزة احتياجات الفرع لدعم الخدمات المقدمة للمنتفعين حيث يخدم قاعدة كبيرة من المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة توفير العدد الكافي من الأطباء والعمال والإداريين لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين المترددين عليه بالجودة المطلوبة.

وناقش المحافظ، مع رئيس الفرع توفير موقع لإقامة عيادة تأمين صحى بحى جنوب بديلًا عن العيادة القديمة والتى أشارت بشأنها رئيس فرع الجيزة إلى أنها كانت مقامة بمنطقة جزيرة الدهب وتم إزالتها لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة للطريق، مشيرًا إلى أهمية الموقع لتقليل الضغط على فرع التأمين الصحى بشارع الهرم وتيسير حصول 271000 مستفيد على الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة لحالاتهم.