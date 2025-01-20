تنصيب فرانكلين روزفلت لفترة رئاسية رابعة.. أبرز أحداث 20 يناير

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، العشرون من يناير، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

1- إعادة تنصيب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1945): في هذا اليوم، أعيد تنصيب الرئيس فرانكلين روزفلت لفترة رئاسية رابعة، ليصبح الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتولى أربع فترات رئاسية كاملة.

2- إطلاق عملية "بارباروسا" (1941): في 20 يناير 1941، أطلق الجيش الألماني عملية "بارباروسا"، وهي الهجوم العسكري على الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.

3- ثورة الشعب الفلبيني (2001): اندلعت ثورة شعبية في الفلبين أدت إلى الإطاحة بالرئيس جوزيف استرادا، الذي تم اتهامه بالفسادـ وسقطت الحكومة بعد مظاهرات حاشدة وصدامات مع قوات الأمن، مما أسفر عن تنصيب نائب الرئيس غلوريا ماكاباغال أرويو رئيسةً للبلاد.

4- اكتشاف كوكب تاسع افتراضي (2016): في 20 يناير 2016، أعلن علماء الفلك عن اكتشاف دليل على وجود كوكب تاسع افتراضي ضمن المجموعة الشمسية.

5- تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (2017): في هذا اليوم، أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

6- إطلاق عملية "البرق" في الحرب العالمية الثانية (1940): في 20 يناير 1940، أطلق الجيش الألماني عملية "البرق"، وهي هجوم مفاجئ على هولندا وبلجيكا خلال الحرب العالمية الثانية.

7- تأسيس منظمة الصحة العالمية (1948): تم تأسيس منظمة الصحة العالمية (WHO) كوكالة تابعة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز الصحة العامة عبر العالم، وتعمل على مكافحة الأمراض وتحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم الدعم للدول في مجالات الصحة العامة.

8- إطلاق أول قمر صناعي سوفيتي (1957): أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي في التاريخ، “سبوتنيك 1”، كوان بداية سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وأدى إلى تطور تكنولوجيا الفضاء بشكل سريع واكتشافات علمية جديدة.

9- توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل (1979): تم توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد برعاية أمريكية، مما أنهى حالة الحرب بين البلدين بعد عقود من الصراع، وأدت إلى استعادة مصر لشبه جزيرة سيناء، مما كان له تأثير كبير على السياسة في الشرق الأوسط.

10- إعلان استقلال غانا (1957): أعلنت غانا استقلالها عن بريطانيا لتصبح أول دولة أفريقية تحقق استقلالها في العصر الحديث، وقد ألهم هذا الحدث العديد من البلدان الأفريقية الأخرى في النضال ضد الاستعمار وأسهم في التغيرات السياسية والاجتماعية في القارة.