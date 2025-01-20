ads
الإثنين 20 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام المندوه للاتحادات الرياضية: ننتظر منكم تقديم الكثير للرياضة المصرية

حسام المندوه
حسام المندوه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إنه سعيد بتواجد ممثلي الاتحادات الرياضية المختلفة في مقر القلعة البيضاء اليوم الاثنين، بعد فوزهم بثقة الجمعية العمومية.
وتابع المندوه قائلاً:" ننتظر منكم تقديم الكثير للرياضة المصرية بعد فوزكم في الانتخابات الأخيرة".
وأضاف أمين الصندوق :" هدفنا تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك منذ تولي مجلس الإدارة المسؤولية، وهو ما دفعنا لدعوة جميع الاتحادات لزيارة نادي الزمالك للتأكيد على العلاقات الطيبة".
واختتم المندوه قائلاً:" نتمنى الاجتماع معكم باستمرار والتعاون المثمر لتحقيق مصلحة الرياضة المصرية".
وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الفائزة في الانتخابات الأخيرة، في مقر القلعة البيضاء ظهر اليوم.

حسام المندوه نادي الزمالك الزمالك ممثلي الاتحادات الرياضية لرياضة المصرية