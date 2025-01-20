حسام المندوه للاتحادات الرياضية: ننتظر منكم تقديم الكثير للرياضة المصرية

قال الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إنه سعيد بتواجد ممثلي الاتحادات الرياضية المختلفة في مقر القلعة البيضاء اليوم الاثنين، بعد فوزهم بثقة الجمعية العمومية.

وتابع المندوه قائلاً:" ننتظر منكم تقديم الكثير للرياضة المصرية بعد فوزكم في الانتخابات الأخيرة".

وأضاف أمين الصندوق :" هدفنا تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك منذ تولي مجلس الإدارة المسؤولية، وهو ما دفعنا لدعوة جميع الاتحادات لزيارة نادي الزمالك للتأكيد على العلاقات الطيبة".

واختتم المندوه قائلاً:" نتمنى الاجتماع معكم باستمرار والتعاون المثمر لتحقيق مصلحة الرياضة المصرية".

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الفائزة في الانتخابات الأخيرة، في مقر القلعة البيضاء ظهر اليوم.