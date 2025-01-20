الكرة النسائية .. مسار يخوض مرانه الأول تحت قيادة عبدالرحمن عايد

خاض فريق نادي مسار لكرة القدم النسائية، مرانه الاول تحت قيادة عبدالرحمن عايد مدرب الكرة النسائية للفريق ، بعد تعيينه أمس الأحد، وذلك في إطار الاستعدادات لمباريات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

وأعلن نادي مسار، تعيين عبد الرحمن عايد على رأس الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة النسائية لكرة القدم، خلفًا للمدير الفني السابق احمد رمضان جاد.

ويقود عبد الرحمن عايد، رأس الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة النسائية لكرة القدم لمسار، ومعه كل من: مصطفى الباز مدرب مساعد ، علاء أحمد مدرب مساعد ثان ، مجالي شديد مدرب لياقة بدنية ، السيد سرور مدرب حراس المرمى ، رجب عادل محلل أداء ، يسري طه إداري الفريق ، أميرة علام علاج طبيعي .

وكان مجلس إدارة "FC مسار" قد وجه الشكر للكابتن أحمد رمضان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم للسيدات، وعلى جهوده في قيادة الفريق، والتي تكللت بالتتويج بلقب الدوري المصري وكأس مصر الموسم الماضي، والحصول على برونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخ الكرة النسائية المصرية.