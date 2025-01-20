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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير خارجية إسرائيل: دور إدارة ترمب في إتمام اتفاق غزة كان حاسماً

جدعون ساعر
جدعون ساعر
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أكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، في تصريحات لصحيفة "سي إن إن"، اليوم الإثنين، أن "مشاركة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القوية في الأسبوع الأخير من مفاوضات غزة كانت مؤثرة جدًا في إبرام الاتفاق". 

وأوضح أن الولايات المتحدة، في ظل الإدارتين الحالية والسابقة، كانت جزءًا مهمًا في تحقيق أهداف إسرائيل. وأضاف: "إدارتا بايدن وترمب لم تجبرانا على ما لا نريده، بل عملنا معًا لتحقيق أهدافنا المشتركة".

وتطرق وزير الخارجية إلى تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، الذي قال إن أهداف الحرب قد تحققت، حيث أشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه لا يوافق على هذا الرأي، معتبرًا أن "حماس ما زالت في السلطة في غزة".

وفيما يخص الانتقال إلى مراحل جديدة في الاتفاق، أضاف ساعر: "الانتقال من مرحلة إلى أخرى في الاتفاق لا يحدث آليًا، وواشنطن تعرف ذلك جيدًا. سنتفاوض بحسن نية على المراحل اللاحقة، ولن نتراجع عن تحقيق أهدافنا ولو بطرق أخرى".

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