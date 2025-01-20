مسئول بإدارة ترامب: الرئيس المنتخب سينهي حق اللجوء وسيغلق الحدود أمام المهاجرين

أكد مسؤول بإدارة ترامب، عدم وجود هدف محدد لسعر النفط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، مشيرًا، إلى أنّ ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود مع المكسيك.

وذكر المسؤول، أنّ الرئيس المنتخب سينهي حق اللجوء وسيغلق الحدود أمام المهاجرين، مشيرًا، إلى أنّ ترامب سيصدر 10 أوامر تنفيذية بشأن الحدود اليوم.