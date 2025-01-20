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الإثنين 20 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسئول بإدارة ترامب: الرئيس المنتخب سينهي حق اللجوء وسيغلق الحدود أمام المهاجرين

ترامب
ترامب
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أكد مسؤول بإدارة ترامب، عدم وجود هدف محدد لسعر النفط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، مشيرًا، إلى أنّ ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود مع المكسيك.
وذكر  المسؤول، أنّ الرئيس المنتخب سينهي حق اللجوء وسيغلق الحدود أمام المهاجرين، مشيرًا، إلى أنّ ترامب سيصدر 10 أوامر تنفيذية بشأن الحدود اليوم.

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