مرطبات الشعر الطبيعية.. 4 حلول فعّالة لشعر ناعم وصحي دون مواد كيميائية

تسعى العديد من السيدات للحصول على شعر ناعم ولامع، لكن المواد الكيميائية الموجودة في بعض مستحضرات العناية بالشعر قد تترك تأثيرات سلبية على صحة الشعر وفروة الرأس، وأصبح الاتجاه نحو استخدام المكونات الطبيعية في تحضير مرطبات الشعر في المنزل هو الخيار الأفضل للحصول على نتائج فعّالة وصحية، وباستخدام هذه الماسكات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، يمكنكِ الحفاظ على صحة شعرك، والحصول على شعر ناعم ولامع دون الحاجة إلى المواد الكيميائية القاسية.

وتقدم لكم “البوابة نيوز” مجموعة من الماسكات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وفعّالة تساعد في ترطيب الشعر وتغذيته، مما يعزز من نعومته ولمعانه، وفقًا لما تم نشره بموقع "تايمز أوف إنديا".

العسل وزيت الزيتون

يعد العسل وزيت الزيتون من أبرز المكونات التي يمكن استخدامها لترطيب الشعر ومعالجة جفافه، حيث يمتاز العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يساعد في مكافحة القشرة، في حين أن زيت الزيتون يعمل على ترطيب الشعر بعمق، ولتحضير هذا الماسك، امزجي العسل مع زيت الزيتون، ثم قسّمي شعرك إلى خمسة أقسام وطبقي المزيج عليه، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو والبلسم.

صفار البيض وزيت الزيتون

يعد البيض من المكونات الفعّالة لإعادة اللمعان والحيوية للشعر التالف، ويمكن مزج صفار البيض مع زيت الزيتون للحصول على قناع مغذٍ للشعر الجاف والمتقصف، وإذا أردت الحصول على قوام أكثر سائلة، يمكنك إضافة القليل من الماء، ثم ضعي القناع على شعرك، وغطيه بغطاء استحمام لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

حليب جوز الهند

يعد حليب جوز الهند مرطبًا طبيعيًا قويًا يمكن أن يعمل على تقوية الشعر وتحسين صحته بشكل عام، فقط قومي بتدليك حليب جوز الهند الطازج على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بالشامبو، كما يمكن إضافة زيت الزيتون أو ماء الورد لتعزيز الترطيب وتنعيم الشعر.

خل التفاح

يساعد خل التفاح على تحسين صحة فروة الرأس والتخلص من التجاعيد وفك تشابك الشعر، حيث يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، وهو يساعد في الحفاظ على درجة حموضة فروة الرأس، فقط اخلطي خل التفاح مع الماء وضعيه على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه جيدًا.