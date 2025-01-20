الزمالك يكرم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الفائزة في الانتخابات الأخيرة

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على تكريم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الفائزة في الانتخابات الأخيرة، في مقر القلعة البيضاء ظهر اليوم.

واستقبل نادي الزمالك اليوم الاثنين عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة، وكان في استقبالهم كل من الكابتن حسين ليبب رئيس مجلس الإدارة و الكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق والكابتن أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس الإدارة، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة والدكتور أحمد السمري مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك.

وقام الزمالك بتكريم كل من، الاتحاد المصري لكرة اليد، وقام بتمثيل الاتحاد كل من خالد ديوان نائب الرئيس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، واتحاد كرة السلة ومثله عمرو مصيلحي رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس، واتحاد الطائرة ومثله ياسر قمر رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس، واتحاد الكاراتيه وقام بتمثيله محمد الدهرواي رئيس مجلس الإدارة، والاتحاد المصري للكروكيه، ومثله محمد رسلان رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس، واتحاد تنس الطاولة وقام بتمثيله محمود أباظة أمين الصندوق، واتحاد الجودو وقام بتمثيله محمد مطيع رئيس مجلس الإدارة، واتحاد التايكوندو ومثله محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، واتحاد البلياردو، وقام بتمثيله محمد الدجوي عضو مجلس الإدارة، واتحاد ألعاب القوى ومثله حاتم فوده رئيس مجلس الإدارة، واتحاد الجمباز وقام بتمثيله لمياء عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة، واتحاد الملاكمة وقام بتمثيله اللواء مجدي اللوزي رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس ، والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية وقام بتمثيله الدكتورة أمل مبدي رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية وقام بتمثيلها الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للجنة.