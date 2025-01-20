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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حماة الوطن يوجه التحية للسيسي بعد قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
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وجه حزب حماة الوطن، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إصدار قرار جمهوري بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم، مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات مصر بذكرى الخامس والعشرين من يناير.

ويؤكد الحزب أن القرار الجمهوري، يأتي انطلاقا من جهود الدولة المصرية، وحرص القيادة السياسية، في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويشير حماة الوطن، إلى أن قرارات العفو الرئاسي، رسالة طمأنة للشعب المصري، في استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية من أجل مصلحة جميع أبناء الوطن.

ويوضح حماة الوطن، أن العفو الرئاسي يكشف مدى اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني، في العفو عن بعض المحكوم عليهم، وهو الأمر الذي يحقق حالة من التلاحم الوطني.

حزب حماة الوطن للرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار قرار جمهوري العفو عن 4600 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان