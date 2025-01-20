منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لأمم أفريقيا

واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكاس، استعداداته الجادة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس وحتى 19 إبريل المقبلين .

وانطلق المعسكر أمس بمركز المنتخبات الوطنية ، واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر 35 لاعبا ، منهم 15 لاعبا من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا يمنحهم الجهاز الفنى الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب.

ومن المقرر إجراء قرعة البطولة يوم 27 يناير الجاري، وستُقام المباراة الافتتاحية الأحد 30 مارس المقبل، و تُلعب المباراة النهائية السبت 19 أبريل المقبل.