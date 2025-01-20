دفن معلمة لقيت مصرعها في "بير أسانسير" ببولاق الدكرور

كشفت تحقيقات النيابة في الجيزة، عن تفاصيل وفاة معلمة داخل عقار تابع لدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة، وبينت التحقيقات بأنه لاتوجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتبين من خلال أقوال أفراد أسرة الضحية وشهود العيان، أنها سقطت أثناء محاولتها استقلال المصعد، حيث فوجئت بعدم تواجد الكابينة، ليختل توازنها وتتعرض للسقوط، لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وأمرت النيابة بدفن جثة الضحية عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة، لعدم وجود شبهة جنائية، وباشرت التحقيق.

"ما لقيتش الأسانسير".. مصرع معلمة سقطت من الطابق السابع في بولاق الدكرور



تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بسقوط معلمة داخل بئر اسانسير بعقار كائن بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة استقلال معلمة الاسانسير من الطابق السابع تبين عدم وجود الكابينة وسقوطها في البئر متوفاة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.