سموتريتش: الحل الوحيد لإصلاح الأضرار هو العودة للقتال في غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، إن الطريقة الوحيدة لإصلاح الضرر الذي تعرضت له إسرائيل في الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة، وتحويل ما وصفه بـ"الصفقة" إلى خسارة تكتيكية بدلاً من هزيمة استراتيجية، هي العودة إلى ساحة القتال.

وأكد سموتريتش في تصريحات صحفية، أن التحركات الحالية لا تكفي لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تدمير حماس بشكل كامل.

وأضاف سموتريتش أن "ضمان تدمير حماس يتطلب منا البقاء في الحكومة والمضي قدماً في العملية العسكرية بكل حزم"، مشيراً إلى أن التردد أو الانسحاب قد يؤدي إلى تصعيد الوضع العسكري وتوسيع دائرة الخسائر.