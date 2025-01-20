مودرن سبورت ينعى ميمي الشربيني

نعى نادى مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة، المعلق الشهير ميمي الشربيني.

وكتب نادى مودرن سبورت عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نعياً لوفاة الراحل ميمى الشربينى قائلاً: "نادي مودرن سبورت ينعي أيقونة التعليق الرياضي ميمي الشربيني".

وأضاف: “ ينعى نادى مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والجهزة الفنية والإدارية والعالمين بالنادى، ببالغ الحزن والأسى وفاة الكابتن ميمى الشربينى أيقونة التعليق الرياضى”.



حيث توفى صباح اليوم الإثنين، المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني، لاعب الأهلى السابق، وذلك بعد صراع مع المرض.

ويعتبر الراحل ميمى الشربينى من أشهر المعلقين الرياضيين فى مصر والوطن العربى، ولاعب الأهلى المصرى السابق.

حيث بدأ ميمى مشواره مع الكرة في النادى المصرى القاهرى، ومن بعدها بدا قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك ، السعى للظفر بخدماته.

ولكن حبه للأهلى جعله يرفض عرض الزمالك القوى، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخى عبده البقال في تحقيق حلمه بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل، وأ طلق عليه المستكاوى لقبًا جديداً هو «الألفة»..

المرحلة الأهم غير لعب الكرة والتدريب في حياة ميمي الشربيني كانت عندما نجح في اختبار الإذاعة في فبراير 1976 ليصبح أحد ألمع معلقى الكرة المصرية عبر تاريخها، ولهذه قصة يرويها الشربيني بنفسه في حوار تلفزيوني قديم.