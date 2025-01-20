اقتراح بإنشاء مناطق لوجستية متكاملة حول المطارات

قال النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتوجه بالشكر لوزارة الطيران على جهود التطوير واستثمار أكثر من 28 مليار جنيه خلال الفترة الماضية فى أعمال التطوير ودخول مطارات جديدة للخدمة ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات لحوالي 66 مليون راكب.

وتابع: "ومع ذلك تحتاج لمزيد من التطوير، واستكمال زيادة طاقتها الاستيعابية، لتحسين التنافسية ومواكبة النمو المستهدف في أعداد السائحين، وبشكل عاجل لمطار القاهرة الذى تجاوز طاقته الاستيعابية فعدد الركاب به تخطى 28 مليون راكب خلال عام 2024".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب العامة المقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار بالمجلس، وعشرون عضوا بشأن سياسة استيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني.

وتابع نائب التنسيقية: "بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء وإدارة وتشغيل المطارات بالاستفادة بتجربة مطار مرسى علم، وإدخال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي فى عمليات التشغيل وتوجيه الركاب، مع تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالخدمات وتحسين تجربة المسافرين".

وأكد على ضرورة إنشاء مناطق لوجستية متكاملة حول المطارات، وتوطين الصناعات المغذية والمكملة لصناعة الطيران بمشاركة القطاع الخاص أيضا ودعم النقل متعدد الوسائط.

