عقب أداء الامتحانات.. طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في القناطر

شرع طالب في ذبح زميله خارج أسوار مدرسة بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بشأن نشوب مشاجرة ووجود مصاب خارج أسوار مدرسة القناطر الثانوية الزراعية بعزبة الأهالي بالقناطر الخيرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين قيام طالب يدعى "محمد.ي.س" طالب بالصف الثالث الثانوي، بالتعدي على طالب آخر ويدعى "أحمد.ح.ص"، طالب بالصف الأول الثانوي، وإحداث جرح بالرقبة والفخذ خارج أسوار المدرسة، ونقلت الإسعاف الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.