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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عقب أداء الامتحانات.. طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في القناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شرع طالب في ذبح زميله خارج أسوار مدرسة بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بشأن نشوب مشاجرة ووجود مصاب خارج أسوار مدرسة القناطر الثانوية الزراعية بعزبة الأهالي بالقناطر الخيرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين قيام طالب يدعى "محمد.ي.س" طالب بالصف الثالث الثانوي، بالتعدي على طالب آخر ويدعى "أحمد.ح.ص"، طالب بالصف الأول الثانوي، وإحداث جرح بالرقبة والفخذ خارج أسوار المدرسة، ونقلت الإسعاف الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

القناطر الخيرية شرطة القناطر الخيرية طالب يطعن زميله مديرية أمن القليوبية