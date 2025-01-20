5 نصائح لحماية عينيك من تأثيرات الضوء الأزرق والأجهزة الإلكترونية

أصبح إجهاد العين مصدر قلق شائع في ظل تزايد الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية في حياتنا اليومية، فنحن الآن نستخدم الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لعدة ساعات متواصلة سواء للعمل أو الترفيه، مما يعرض أعيننا لإجهاد غير مسبوق، مما قد يسبب عدم الراحة وضبابية الرؤية والصداع والشعور بالجفاف، ومع تزايد الوقت الذي نخصصه أمام الشاشات، يصبح التعرض المستمر للضوء الأزرق عاملًا يزيد من خطر الإصابة بقصر النظر ومتلازمة إجهاد العين الرقمية، وتقدم لكم “البوابة نيوز” مجموعة من العادات اليومية التي يمكن أن تساعد في الوقاية من إجهاد العين، خصوصًا في فصل الشتاء، وفقًا لما تم نشره بموقع “news 18”.

نوم جيد لصحة العينين

يعد النوم الجيد أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل إيجابي على صحة العينين، فالحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً يعزز راحة العينين والدماغ، وفي المقابل، فإن استخدام الهواتف المحمولة لفترات طويلة قبل النوم قد يؤدي إلى إجهاد العين ويؤثر سلبًا على صحتهما، لذا من الضروري التأكد من النوم الجيد لتجنب الشعور بالتعب والضغط على العينين في اليوم التالي.

أخذ فترات راحة منتظمة

من النصائح المهمة التي يوصي بها الأطباء أخذ فترات راحة منتظمة عند العمل أمام الشاشات لفترات طويلة، ويمكن أن تساعد هذه الاستراحات في تخفيف الإجهاد الذي يتراكم أثناء العمل المستمر على الكمبيوتر، كما يمكن تخصيص بعض الوقت للخروج إلى الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، وهو ما يسهم في استرخاء العينين والحد من الإجهاد الرقمي.

تحسين الإضاءة المحيطة

تلعب الإضاءة المحيطة دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة العينين، فعند القراءة أو الكتابة، من المهم توجيه الضوء نحو الصفحة أو المهمة التي تقوم بها، لتجنب إجهاد العينين بسبب الإضاءة الساطعة، كما يُنصح باستخدام الضوء المظلل في مكان العمل لتقليل تأثير الضوء المباشر على العينين، مع الحرص على إضاءة الغرفة بشكل خافت عند مشاهدة التلفاز.

استخدام قطرات العين

تُعد قطرات العين التي لا تحتاج إلى وصفة طبية من الحلول المفيدة في حالات جفاف العين، حيث تساعد هذه القطرات في ترطيب العينين، خاصة في أشهر الشتاء عندما تكون الرطوبة منخفضة بسبب الطقس البارد، كما يمكن استشارة الطبيب لاختيار المنتج الأنسب، مما يساعد في التخفيف من الأعراض ومنع تفاقم مشكلة جفاف العين.

ممارسة تمارين العين

إحدى أشهر التمارين هي تقنية 20-20-20، والتي تتضمن النظر إلى شيء بعيد بمقدار 20 قدمًا لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة من استخدام الشاشة، مما يساعد في إراحة عضلات العين التي تصبح مشدودة بسبب التركيز المستمر على الشاشة القريبة، كما يمكن تجربة تمارين تحريك العينين بشكل دائري أو باتجاهات مختلفة لتخفيف التوتر وزيادة تدفق الدم إلى العينين.