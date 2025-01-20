بوتين يهنئ ترمب ويعلن استعداد موسكو للحوار حول الأزمة الأوكرانية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب على توليه منصبه، مشيرًا إلى أن موسكو منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وفي تصريح له اليوم، أكد بوتين أن روسيا تفترض أن أي حوار مع الولايات المتحدة يجب أن يتم على أساس المساواة والاحترام المتبادل، مع ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا.

وأضاف بوتين أن روسيا ترحب بتصريحات ترمب التي تؤكد ضرورة تجنب نشوب حرب عالمية ثالثة، معتبرًا أن هذا الموقف يتماشى مع مصالح السلام والاستقرار الدوليين.

وفيما يتعلق بالحلول المقترحة للأزمة الأوكرانية، أشار بوتين إلى أن الهدف النهائي يجب أن يكون تحقيق سلام طويل الأمد وليس مجرد هدنة قصيرة.

وأعرب بوتين عن أمله في أن تسهم إدارة ترمب الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يساهم في معالجة القضايا المشتركة، بما فيها الأزمة في أوكرانيا.