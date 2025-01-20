تأجيل إقامة معسكر منتخب الصالات للكرة النسائية لبداية يناير

أكد نادر رشاد مدرب منتخب مصر الكرة النسائية للصالات، أنه تم تأجيل معسكر المنتخب بسبب تأجيل مباريات دوري الكرة النسائية، والتي تم تأجيلها بسبب مباريات منتخب تحت 17 عام والتي جرت على مدار الأيام الماضية .

وأضاف نادر رشاد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه سيتم إقامة المعسكر بدءاً من يوم 4 يناير المقبل وحتى يوم 9 يناير ، وذلك لتأهيل وإعداد اللاعبات قبل بداية المشوار الإفريقي لتحقيق الصعود والتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأضاف مدرب منتخب مصر للصالات، أنه تم استغلال فترة المعسكر السابقة التي تمت على مدار الأسبوع الماضي من شهر ديسمبر 2024، وتم إقامة مباراة ودية أمام فريق الرجاء، ويسعى المنتخب لخوض العديد من المباريات الودية لتأهيل اللاعبات.

وتضم قائمة المنتخب في حراسة المرمى كلا من سهيلة حسين، تقى صبرى وأسماء البسيوني واللاعبات إسراء فرج، منى السيد، ملك عمرو، ندي مؤمن، شيماء علي، نورهان عمر، شروق إبراهيم، نورهان عاشور، إيمان حسن، منار حميد، منة منصور، أمينه وليد، يارا صبري وندي الغريب.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية السابقين، وراء تشكيل المنتخب بعد إقرار إقامة بطولة كأس العالم لأول مرة لوضع كرة الصالات النسائية على طريق الانطلاق في المنافسات الدولية.