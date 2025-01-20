مكالمات الواي فاي.. أحدث خاصية تطلقها ڤودافون مصر

أعلنت ڤودافون مصر اليوم عن إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي، التي تُعد امتدادًا فعّالًا للشبكة الخلوية التقليدية، حيث تسهم في تعزيز قوة وكفاءة الاتصال في الأماكن المغلقة والعميقة داخل المباني.

مكالمات الواي فاي لضمان اتصال أكثر استقرارا

ومن هذا المنطلق، بذلت ڤودافون قُصارى جهدها، بالتعاون مع الدولة المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتحسين جودة الصوت والاتصال من خلال تمكين استخدام مكالمات الواي فاي، خاصة في البيئات المغلقة، لضمان تجربة اتصال أكثر استقرارًا وموثوقية.

تكنولوجيا مكالمات الواي فاي تحول الصوت إلى بيانات

تعتمد تكنولوجيا مكالمات الواي فاي على تحويل الصوت إلى بيانات رقمية تُرسل عبر الإنترنت باستخدام بروتوكول VoIP (الصوت عبر بروتوكول الإنترنت)، مما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات بجودة صوت عالية وبدون انقطاع.

يأتي إطلاق هذه الخاصية في إطار حرص ڤودافون مصر على تطوير تجربة عملائها والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة، اعتمادًا على أحدث الحلول التكنولوجية، مع ضمان بقاء العملاء على اتصال دائم.

مميزات خدمة مكالمات الواي فاي

ما يميز هذه الخدمة هو سهولة استخدامها؛ إذ كل ما يحتاجه العميل هو اتصال مستقر بشبكة الواي فاي وجهاز يدعم خاصية مكالمات الواي فاي يمكن تفعيل الخدمة بسهولة من خلال تطبيق «أنا ڤودافون».