النادي المصري ينعى الراحل ميمي الشربيني المعلق الرياضي

أصدر النادي المصري البورسعيدي بياناً رسمياً ينعي من خلاله الراحل ميمي الشربيني، وجاء بيان المصري كالتالي: "مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، ينعى ببالغ الحزن والأسى وفاة ميمي الشربيني، أحد نجوم الكرة المصرية على مدار تاريخها والمعلق الرياضي الشهير الذي ترك بصمة واضحة في نفوس مشجعي الكرة المصرية بمختلف انتماءاتهم.

والنادي المصري إذ ينعى فقيد الرياضة المصرية الراحل، فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".