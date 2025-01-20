محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي وسوق الجملة الجديد

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بتفقد الأعمال الإنشائية لموقف بركة السبع النموذجي الجديد بجملة استثمارات 20 مليون جنيه ، وذلك للارتقاء بجودة الحياة المعيشية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



تابع المحافظ الموقف الحالي للمشروع وإستمع الي شرح تفصيلي عن مراحل التنفيذ والذي يضم إنشاء موقف نموذجي ومحلات تجارية بالدور الأرضى وسوق حضاري بالدور الثانى علوى والذى يعد نقلة حضارية للأهالي والقضاء على الأسواق العشوائية واستيعاب حجم المركبات ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بإعداد حصر شامل لكافة الأسواق العشوائية ونقاط تجمع الباعة الجائلين بنطاق المركز والمدينة ونقلهم الي السوق النموذجي فور الانتهاء منه.



وتفقد المحافظ مشروع إستكمال إنشاء سوق الجملة الجديد ببركة السبع علي مساحة 2100م2، بقيمة تجاوزت 10 مليون جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، حيث جاري إنشاء 10 محلات تجارية ومظلات ليصبح الإجمالي 15 محل تجاري شامل الخدمات، ووجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة تصفية كافة أسماء المتقدمين لعدم إستغلال شخص واحد أكثر من باكية ولاستيعاب المزيد من البائعين وتوفير فرص عمل للشباب ، ومؤكداً علي ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات توصيل المرافق بالسوق وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء .



كما تفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة وفرد طبقة السن بمتفرعات شوارع بلال ومرسال وذلك ضمن أعمال الرصف والتطوير بالشوارع المستهدفة ببركة السبع ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي ، وأضاف مدير مديرية الطرق أن جملة استثمارات قطاع الرصف ببركة السبع تجاوزت 21 مليون جنيه ، حيث تضمنت رصف ورفع كفاءة منطقة بورسعيد الجهة الشرقية، شارع بلال ومرسال بتفرعاته، شارع جمال الدين والسبعاوي وحتي سليمان خضر ، وجاري العمل علي قدم وساق في تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة شارع العرب ومتفرعاته ومنطقة شوارع الكنيسة والكوبري العلوي، وكذا استكمال منطقة متفرعات محي المهدي ومسجد العراقي وسيدي إسماعيل وجمال عبد الناصر .

وفي إطار حرص وإهتمام محافظ المنوفية بمتابعة إنتظام سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الطبية ، تفقد المحافظ مستشفى حميات شنتنا الحجر للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، بحضور الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي ، الدكتورة شيماء تمراز مديرة المستشفي .

وتفقد المحافظ أقسام استقبال الطوارئ واطلع علي دفتر المترددين علي المستشفى ، واستفسر عن عدد الحالات ونوعية الخدمات المقدمة ومدى توافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم ، كما تفقد المحافظ العناية المركزة والمتوسطة وأقسام الداخلى ، وأجري حواراً مع عدد من المرضى للتأكد منهم على مستوى جودة الخدمات المقدمة .

وخلال تفقده وجه المحافظ بصرف مكافأة مالية للأطقم المستشفى تقديراً لأدائهم المتميز وجهودهم المبذولة ، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم لكل الإجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة ولخدمة الأهالي .

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