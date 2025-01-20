محافظ القاهرة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى دار السلام

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحدة الرعاية المركزة المتكاملة بمستشفى دار السلام العام (هارمل سابقًا) بسعة تسعة أسرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتطوير المستشفيات وتحديث أقسامها ومنشآتها، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والأستاذ الدكتور حمودة الجزار، مدير الشؤون الصحية بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلس النواب، وأشار المحافظ إلى أن مستشفى دار السلام العام يعد أحد المستشفيات الحيوية بمحافظة القاهرة، حيث يخدم أحياء دار السلام، البساتين، ومصر القديمة، ويضم مجموعة واسعة من الأقسام الطبية مثل الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، العيون، الأسنان، الجلدية، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى وحدة غسيل كلى تحتوي على 22 جهازًا.

وأكد المحافظ أن المحافظة تمنح اهتمامًا كبيرًا لقطاع الصحة، وتسعى باستمرار لتحسين الخدمات الصحية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أن افتتاح وحدة الرعاية المتكاملة يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.



إنجازات صحية لمديرية الشؤون الصحية خلال ديسمبر:

من جانبه، استعرض الدكتور حمودة الجزار، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، أبرز الإنجازات التي حققتها المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضح أن إجمالي عدد الخدمات المقدمة من المديرية بلغ أكثر من 2.4 مليون خدمة موزعة على مختلف الإدارات.



• خدمات المستشفيات: قدمت إدارة المستشفيات 221,497 خدمة، تضمنت 22,213 عملية جراحية.

• العلاج على نفقة الدولة: تم إصدار 27,006 قرارات علاج بتكلفة تجاوزت 13 مليون جنيه.

• القوافل الطبية: نظمت 8 قوافل طبية استفاد منها 21,547 مواطنًا، وتم صرف أدوية بقيمة تجاوزت 202 ألف جنيه.

• إدارة التغذية: وزعت 164,094 وجبة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.3 مليون جنيه.

• إدارة مراقبة الأغذية: نفذت 9,192 خدمة، شملت المرور على 1,623 منشأة غذائية، وضبط 1,588 كيلو أغذية فاسدة تم إعدامها.

• إدارة الأمومة والطفولة: قدمت 130,235 خدمة، تضمنت صرف 48,757 علبة ألبان خلال المرحلة الأولى و43,088 علبة في المرحلة الثانية.

• إدارة صحة البيئة: نفذت 3,446 خدمة شملت فحص شبكات المياه، حمامات السباحة، والمدارس.

وأشار الجزار إلى أن عدد المستفيدين من المبادرات الرئاسية بلغ 104,308 مستفيدين، وتنوعت المبادرات بين الكشف المبكر عن الأورام، صحة المرأة، والاعتلال الكلوي، بما يعزز الجهود الرامية لتحسين الصحة العامة للمواطنين.