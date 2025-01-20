محافظ كفر الشيخ يفتتح سوق "اليوم الواحد" ببلطيم

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، سوق "اليوم الواحد" للسلع الغذائية والاستهلاكية بجوار متحف الأحياء المائية بمدينة بلطيم، بالتعاون مع مديرية التموين، والشركة العامة لتجارة الجملة، والغرفة التجارية بكفرالشيخ، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، السوق الذي يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً بشكل دائم، ويشارك فيه 20 عارضًا للسلع الغذائية الأساسية والمنتجات المتنوعة، مع تخفيضات تصل إلى 35%، في إطار الجهود المبذولة لزيادة المعروض من السلع بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وضمان توفر السلع بأسعار مخفضة بشكل مستدام، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى ملاحظات المواطنين بالسوق حول توافر السلع والمنتجات والتخفيضات، والتي تشمل الزيوت، السكر، الأرز، المكرونة، الأسماك، اللحوم الطازجة، الدواجن المجمدة، البيض، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، الفاكهة، الخضروات، المنظفات، والعطارة، بالإضافة إلى المنتجات والمشغولات اليدوية المتنوعة مثل الخوص والفخار، ومنتجات المشروعات الصناعية الصغيرة، ومنتجات المنطقة الصناعية ببلطيم، والملابس الجاهزة، والمفروشات، والأحذية، والأدوات المنزلية، وغيرها من السلع المتنوعة.

‏وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى التوسع في افتتاح وتعميم مبادرة سوق "اليوم الواحد" لتشمل كافة مراكز المحافظة، فضلًا عن إقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك في ضوء مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

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