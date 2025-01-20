رئيس أرمنت بالأقصر ينهي معاناة أهالي الشرايدة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية.. صور

أنهى العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، معاناة أهالي قرية الشرايدة، من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وذلك بناء علي توجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر بشأن المرور علي المشروعات بنطاق المراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين، وحل مشكلاتهم والاستماع إلي شكواهم.

جزيرة أرمنت الحيط

وأوضح الهواري، أنه نظرا لتكرار شكوى اهالي منطقة الشرايدة بالوحدة القروية بالرياينة بإرتفاع منسوب المياة الجوفية داخل منازلهم ، مشيرًا إلى حضور أكتر من 30 مواطن للوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، نيابة عن المتضررين لتقديم شكواهم من اضطرارهم لتكرار الكسح وهو ما يكلفهم ماديًا.

وأشار الهواري، أنه على الفور تم التوجه برفقة سكرتير القرية، ونائب رئيس شركة مياه الشرب بأرمنت، للمعاينة علي الطبيعة وتم التوجه إلى منازل جميع المواطنين المتضررين والاستماع لهم، وتلاحظ بالفعل ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنازل، نتيجة انخفاض مستوى تلك المنازل عن الشوارع.

وأضاف الهواري، أنه تم التواصل مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث تابع المهندس عبد الله بكرى المدير التنفيذي للهيئة، الموقف مع الشركة المنفذة، مع إصدار توجيهات بسرعة إنهاء أعمال مشروع الصرف للمنطقة، كما تم توجيه رئيس القرية بسرعة تلبية طلبات المواطنين بالنسبة لسيارات الكسح.

رئيس مدينة أرمنت يبحث مشكلات أهالى جزيرة أرمنت الحيط

وفي سياق متصل، عقد العميد أحمد الهواري رئيس الوحدة المحلية لمركز أرمنت، لقاءات مفتوحة مع المواطنين للوقوف علي مطالبهم وسرعة حل المشكلات الخاصة بهم، وذلك بناءًا علي قرار المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر رقم 37 لسنة 2025، والخاص بتكليف بالإشراف علي معديات الأهالى وكافة المرافق بجزيرة أرمنت الحيط.

وزار رئيس مدينة أرمنت، للجزيرة لتفقد عبارة الأهالي وجزيرة أرمنت الحيط بصحبة الأهالي وعلي رأسهم شيخ البلد وجمع كبير من شباب وأهالي جزيرة أرمنت الحيط، حيث تم مناقشة مطالب الأهالي وشكواهم ومقترحاتهم، كما تم عرض خطة المركز في دعم مطالب أهالي الجزيرة فيما يخص الخدمات وانتظام عمل العبارة واللانش النهرى والتزام المشغل بالتوقيتات وبالتعريفة المعتمدة من محافظ الأقصر، وكذا متابعة ما تم عرضه علي محافظ الأقصر من مطالب لسرعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

رافق رئيس المدينة خلال جولته، كلا من إبراهيم نصير نائب رئيس المركز، ومحمد إبراهيم سكرتير عام المركز، ومدير الإدارة الزراعية بأرمنت، وعبد الرازق القاضي رئيس قرية المريس، ومديري المتابعة والشئون المالية والعلاقات العامة والإعلام بمجلس المدينة.

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مشكلات أرمنت الحيط (10)

مشكلة ارمنت (1)

مشكلة ارمنت (2)

مشكلة ارمنت (3)