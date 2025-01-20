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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمي جماعة حازمون لـ17 فبراير

المستشار محمـد السعيد
المستشار محمـد السعيد الشربيني
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قررت محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، حجز محاكمة 3 متهمين بالانضمام إلي جماعة حازمون الإرهابية للحكم في جلسة 17 مايو .

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

والمتهمين هم :- عبد الكريم شحاته علي جلال، محمود أحمد عبد اللطيف محمود، مصطفى أحمد عبد اللطيف محمود الوزان وهذا محكمو عليه بالإعدام شنقاً.

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